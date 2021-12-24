Трамваи №6 временно не ходят на Сходненской улице из–за наклонившегося дерева

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Трамваи №6 временно прекратили движение по Сходненской улице из–за работ по обрезке накренившегося дерева. Об этом сообщила пресс–служба департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что работы ведутся рядом с остановкой «Западный мост». Трамваи шестого маршрута временно не ходят от станции «Тушинская» до Братцево. Движение не останавливается от метро «Сокол» до Восточного моста.

22 декабря движение трамваев № 6 по улице Героев Панфиловцев на северо-западе Москвы восстановили. Уточнялось, что изменения в расписании связаны с повреждением контактной сети. По данному трамвайному маршруту временно запустили автобусы.

Режим работы маршрутов и остановок в разных частях столицы поменялся в субботу, 18 декабря. Так, например, вместо коротких рейсов 706к теперь весь день работает 706-й маршрут до 2-го Московского крематория, а вместо автобусов — электробусы. Также изменился маршрут автобуса 629 между Варшавским шоссе и поселком ЛМС.