Роскомнадзор пригрозил Google и Meta повторными оборотными штрафами

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Компаниям Meta (прежнее название — Facebook) и Google грозят повторные оборотные штрафы. Об этом сообщили в Роскомнадзоре в пятницу, 24 декабря.

— На текущий момент неудаленными остается более двух тысяч материалов в Facebook и Instagram. У Google неудаленными остается более 2,6 тысячи материалов, — говорится в сообщении.

Наличие подобных материалов предусматривает повторное привлечение организаций по статье КоАП «Нарушение порядка ограничения доступа к информации», уточнили в регуляторе. Данный сценарий приведет к наложению повторных оборотных штрафов на компании, отмечается на сайте Роскомнадзора.

24 декабря Таганский суд Москвы назначил компании Meta оборотный штраф в 1,9 миллиарда рублей. Еще одним решением суд оштрафовал американскую компанию Google более чем на семь миллиардов рублей по административному делу о неудалении запрещенной информации.

26 октября Роскомнадзор внес мессенджер Telegram и сервис LiveJournal в реестр социальных сетей. В феврале, как уточнили в ведомстве, в России вступил закон о самоконтроле социальных сетей.

Интернет-площадки в соответствии с ним сами обязаны выявлять и блокировать запрещенную информацию. На сайте ведомства создан специальный раздел с общей информацией по закону и нахождению ресурсов в реестре.