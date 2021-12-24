Обвиняемого в госизмене военного перевели в СИЗО «Лефортово»

Фото: ФСБ России

Военнослужащего Западного военного округа, подозреваемого в госизмене, перевели в московский СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает «Глагол» со ссылкой на источник в пятницу, 24 декабря.

— Осуществлял сбор сведений о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства, — отмечается на сайте издания.

24 декабря в ФСБ сообщили о задержании военного в Воронежской области. Уточняется, что мужчина якобы работал на разведку Украины и собирал информацию о деятельности российских вооруженных сил.

2 декабря была опубликована видеозапись с признательными показаниями агентов украинских спецслужб. В указанном видео Игорь Коваль, в частности, подтвердил, что согласился выполнить задание СБУ за вознаграждение в десять тысяч долларов. Другой украинский диверсант Александр Цилык также признался в осуществлении незаконной деятельности на территории России.