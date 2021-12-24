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«Мой косяк»: пьяный водитель объяснился после задержания под Иркутском

Иван Юминов

Происшествия
«Мой косяк»: пьяный водитель объяснился после задержания под Иркутском
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Мужчина, задержанный 12 декабря за пьяную езду в Иркутской области, объяснил, что пытался доехать из одного села в другое. Об этом сообщает Telegram-канал 360tv в пятницу, 24 декабря.

— Задержание прошло, как бы сказать, успешно! Разбили стекло, это мой косяк! — рассказал водитель.

По его словам, в ходе поездки он увидел сзади себя маячки и испугался. Автомобилист не имел при себе прав, и ему дали десять суток ареста, отмечает 360tv.

Видео: Telegram / 360tv

23 декабря в московской ГИБДД сообщили, что на востоке города произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и еще один получил серьезные травмы. По данным ведомства, инцидент произошел в районе дома 5а на улице Ибрагимова.

Водитель легкового автомобиля Toyota врезался в стоящий грузовик MAN. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе причину стоянки большегруза в неположенном месте.

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