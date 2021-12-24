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Санта-Клаус пролетел над Якутском и выпил какао

Георгий Соланович

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Санта-Клаус пролетел над Якутском и выпил какао
Фото: pixabay.com

Санта-Клаус во время своего ежегодного рождественского путешествия по странам мира пролетел над Якутском и выпил чашку какао. Об этом сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

Уточняется, что свое путешествие по Северному полюсу новогодний волшебник начал в 14:00 по московскому времени. Он пролетел над Чукоткой, потом посетил острова в Тихом океане, затем вернулся на территорию России и выпил какао над Якутском. Сейчас Санта летит в Новосибирск.

— Люди сообщают, что видели в небе над Якутском в России сани с оленями, — говорится в сообщении NORAD в Twitter.

За путешествием Санты можно наблюдать вместе с американскими и канадскими военными, для этого был создан специальный ресурс. Кроме того, информацию о перемещениях американского Деда Мороза можно узнать и в социальных сетях NORAD.

24 декабря телеканал RT представил нетрадиционную инструкцию для празднования Нового года и Рождества. Из ролика можно узнать, какие подарки и новогодние костюмы стоит выбрать с учетом новой этики, чтобы подготовить детей к жизни в современном мире, а также за что могут «отменить» Санта-Клауса.

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