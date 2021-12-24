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«Игла вошла в бедро»: женщину укололи в автобусе в Екатеринбурге

Иван Юминов

Происшествия
«Игла вошла в бедро»: женщину укололи в автобусе в Екатеринбурге
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Одна из подписчиц сообщества «Типичный Екатеринбург» заявила, что ее укололи чем-то, похожим на иглу шприца, в переполненном автобусе.

— Одну-две остановки проехали, и когда дверь открылась на остановке «Индустрии», меня впритык зажало. Я почувствовала, как в бедро вошла игла, но не могла посмотреть вниз, — рассказала пострадавшая.

Приехав на работу, она обнаружила на теле след от иглы. После этого женщина отправилась в больницу, где ей назначили курс лечения и направили на проведение теста на ВИЧ.

МВД по Екатеринбургу подтвердило, что получило ее заявление. Подробности инцидента будут изучены правоохранителями в рамках проверки, отмечается на странице сообщества соцсети «ВКонтакте».

6 августа Кузьминский суд Москвы арестовал «уколовшего» 15-летнюю девочку шприцем по обвинению в склонении к употреблению наркотиков. Инцидент произошел 2 августа.

Школьница возвращалась с прогулки и шла по улице Головачева. К ней навстречу вышел незнакомый мужчина в кофте с капюшоном.

Он спросил у нее дорогу, а после этого пошел следом за ней. Девушка побежала, а нападавший догнал ее и вколол что-то в левую ягодицу.

После этого она потеряла сознание. Когда школьница пришла в себя, она смогла дойти до проходной находящегося неподалеку военного училища. Ей вызвали скорую помощь и доставили в больницу.

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