СМИ: США призывают Байдена работать с ФРГ, чтобы помешать «Северному потоку — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Администрацию президента США Джо Байдена призывают тесно сотрудничать с новым правительством ФРГ. Данная мера необходима, чтобы не допустить ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2», сообщили американские сенаторы демократ Джин Шахин и республиканец Роб Портман. Это следует из газеты The Washington Post.

— Россия недавно использовала свои чрезмерные энергоресурсы в качестве оружия, потребовав геополитических уступок от правительства Молдавии и отказавшись увеличить приток (газа) в Европу во время последнего затруднения в поставках, — следует из статьи.

Кроме этого, Портман и Шахин вновь призывают Белый дом рассмотреть возможность введения санкций против проекта «Северный поток — 2».

24 декабря президент России Владимир Путин заявил, что те, кто мешает работе проекта «Северный поток — 2», поступают глупо.

Северный поток-2

16 ноября сообщалось, что сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2» была приостановлена. Регулятор заявил, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован, только если он проведет реорганизацию в соответствии с германским законодательством.

Уточняется, что штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в швейцарском городе Цуг. Поэтому для управления частью трубопровода, расположенного на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию в Германии.