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«Близка к расколу»: СМИ считают «Северный поток — 2» причиной возможного раскола ФРГ

Виктория Храменкова

Политика
«Близка к расколу»: СМИ считают «Северный поток — 2» причиной возможного раскола ФРГ
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Разногласия по поводу газопровода «Северный поток — 2» могут привести к расколу Германии. Отмечается, что ранее правительством страны была сформирована «светофорная» коалиция, которая имеет разногласия. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщил немецкий телеканал Das Erste.

Так, автор материала Коринна Эмундс считает, что российско-немецкие отношения достигли низшей точки из-за украинского кризиса и теперь необходимо сформировать новый курс во внешней политике. Однако она отметила, что канцлер Олаф Шольф ведет себя сдержанно, как и весь кабмин.

«Близка к расколу»: СМИ считают «Северный поток — 2» причиной возможного раскола ФРГ Северный поток-2

Много различных дискуссий между «Зелеными» и Социал-демократами создает именно газопровод «Северный поток — 2». Проект соединяет Россию и Германию по дну Балтики.

— В коалиционном соглашении проект не упоминается, что может говорить об отсутствии единой позиции. «Зеленые» выступали резко против газопровода, в то время в СДПГ его поддерживают, — следует из материала.

Эмундс добавила, что важна единая позиция коалиция во внешней политике — для этого нужен внутренний консенсус, поскольку в конечном итоге коалиция может расколоться.

23 декабря стало известно, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок пришла к консенсусу с канцлером Олафом Шольцем по вопросу запуска трубопровода «Северный поток — 2». Она отметила, что энергетическая безопасность будет играть ключевую роль при принятии решений по данной тематике.

16 ноября сообщалось, что сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2» была приостановлена. Регулятор заявил, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован, только если он проведет реорганизацию в соответствии с германским законодательством.

Уточняется, что штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в швейцарском городе Цуг. Поэтому для управления частью трубопровода, расположенного на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию в Германии.

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