Более 50 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Свыше 50 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали 14 рейсов и два отменили. В свою очередь в аэропорту Шереметьево задержаны семь рейсов и 11 отменены. А в аэропорту Внуково задержаны десять рейсов и восемь отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Пассажиропоток Домодедова вырастет в 2,5 раза в период новогодних праздников. На маршрутах дальнего следования ожидается прирост до 122 тысяч человек. Пассажиропоток на направлениях ближнего зарубежья вырастет в 4,5 раза — до 111 тысяч человек по сравнению с 2020 годом.

Эксперт объяснил «Вечерней Москве», кто будет платить за задержку авиарейса. Санкции для авиакомпаний из-за задержек рейса могут ужесточить. Также предлагается установить ответственность авиакомпаний за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов. Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru, рассказал о том, все ли зависит от авиакомпании и правильно ли только на одну структуру возлагать ответственность.