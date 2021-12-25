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Врач назвал симптом, который долго сохраняется после перенесенного «омикрона»

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач назвал симптом, который долго сохраняется после перенесенного «омикрона»
Фото: Pexels

У переболевших штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» может до одного года сохраняться миалгия — боль в мышцах. Об этом заявил главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

— Миалгии могут беспокоить и уже переболевшего коронавирусной инфекцией пациента. Постковидный синдром может включать миалгии, мышечную слабость, усталость и астению, бессонницу, расстройства памяти и внимания, искажения вкуса и обоняния, причем эти жалобы сохраняются длительно — на протяжении от нескольких недель до года, — пояснил Токарев в беседе с URA.RU.

20 декабря Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса Nuvaxovid американской компании Novavax. Более 45 тысяч человек в возрасте старше 18 лет, как уточняется, приняли участие в двух клинических испытаниях Nuvaxovid.

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Первое исследование в США и Мексике показало снижение на 90,4 процента числа симптоматических случаев COVID-19 через неделю после второй дозы привитых им людей. Данная статистика говорит о том, что эффективность вакцины в исследовании составила 90,4 процента. При этом в ходе второго исследования в Великобритании препарат показал эффективность 89,7 процента.

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