В МЭШ появились увлекательные кроссворды и приложения на тему Нового года

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В канун Нового года библиотека Московской электронной школы (МЭШ) подготовила для школьников тематические игры, приложения и кроссворды. Юные жители столицы смогут узнать, почему Дед Мороз и Снегурочка стали символами праздника, а также вспомнят об известных литературных произведениях, в которых фигурирует Новый год.

Так, например, дети смогут узнать больше о биографии зимнего волшебника и Снегурочки из приложения «В гостях у Деда Мороза», а также из тематической игры.

Тем, кто хочет проверить свои знания о празднике, предлагается разгадать занимательный кроссворд «Новый год», а для любителей фейерверков в МЭШ разработали приложение с основными правилами пользования пиротехникой.

Для тех, кто хочет вспомнить, в каких мультиках появляется новогодний волшебник, было создано специальное приложение «Дед Мороз в стране мультфильмов».

Дети, которые любят создавать произведения искусства своими руками, смогут воспользоваться приложением «Новогодняя елочка», оно поможет узнать о техниках рисования Снегурочки.

О других занимательных проектах МЭШ, которые были созданы для детей перед Новым годом, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

29 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что возможность передать сведения о посещении учреждений культуры появилась у школьников столицы благодаря мобильному приложению «Московской электронной школы» (МЭШ).