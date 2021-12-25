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Столичные врачи вылечили от коронавируса 3108 пациентов за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили от коронавируса 3108 пациентов за сутки
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 3108 пациентов за последние 24 часа. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в городе полностью поправились 1 852 320 человек.

За последний день в столице выявили 2714 заболевших. Госпитализированы были 748 человек, еще 72 пациента скончались. По состоянию на 25 декабря, на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 527 москвича, подытожили в оперштабе.

Столичные врачи вылечили от коронавируса 3108 пациентов за сутки Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в настоящий момент в столице наблюдается стабильная и благополучная ситуация с пандемией коронавирусной инфекции. Так, на текущей неделе число новых случаев коронавируса уменьшилось на 15 процентов.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва лучше многих других городов мира справляется с пандемией. По его словам, коронавирус оказался тяжелым испытанием для бизнеса и жителей Москвы, однако им удалось противостоять вирусу. Глава города подчеркнул, что в столице удалось создать мощную группировку медицинских сил в здравоохранении по борьбе с COVID-19.

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