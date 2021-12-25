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Новогодняя почта заработала в Москве

Полина Долганова

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Новогодняя почта заработала в Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Новогодняя почта заработала в столице в субботу, 25 декабря. Поздравление можно отправить получателю до 9 января. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Новогодняя почта стартует — пятый (юбилейный) год подряд. Вы можете отправить поздравления в Москве с Новым годом и Рождеством до 9 января, — говорится в сообщении.

Новогодние письма можно отправить через стойки «Живого общения» и «Почты России», а также на Северном речном вокзале, на двух автомобильных станциях и на четырех автовокзалах Москвы.

Для детей в городе также установили почтовый ящик для отправки писем Деду Морозу.

В дептрансе подытожили, что для отправки письма важно указать точный адрес и индекс адресата.

23 декабря стало известно, что для москвичей на портале «Школа.Москва» стартовала поздравительная акция, приуроченная к Новому году. В рамках нее школьники и их родители могут направить учителям виртуальные открытки с праздничным дизайном. На выбор пользователям предлагается 10 открыток.

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