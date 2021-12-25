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Двоих совершивших побег из волгоградской колонии осужденных задержали под Ростовом

Полина Долганова

Происшествия
Двоих совершивших побег из волгоградской колонии осужденных задержали под Ростовом
Фото: АГН Москва

Двоих осужденных, которые сбежали из волгоградской колонии, задержали в Ростовской области. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщили в местном отделе пропаганды управления ГИБДД.

Уточняется, что утром в субботу сотрудники ГИБДД остановили на 167 километре дороги Котельниково — Песчанокопское машину Renault, которой управлял водитель в возрасте 28 лет. В автомобиле с ним также находилось двое пассажиров, одному из которых было 19 лет, а другому — 23 года.

Пробив в базе ГИБДД всех лиц, которые находились в машине, сотрудники ведомства установили, что в Renault находятся сбежавшие из колонии в Волгограде осужденные, которых в настоящее время разыскивают правоохранители, передает ТАСС.

В августе 2021 года пятеро заключенных сбежали из ИВС в подмосковной Истре. Массовый побег произошел ночью 6 августа в промежутке с 02:30 до 05:30. Среди пяти сбежавших был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и ряде других преступлений.

12 августа Следком предъявил обвинение в превышении полномочий сотрудникам ИВС в Истре.

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