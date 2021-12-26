Фигуристка Валиева получила поздравления с победой от «Зенита»

Фото: Скриншот видео Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=3j2FO1cYhsY)

В субботу, 25 декабря, футбольный клуб «Зенит» поздравил российскую фигуристку Камилу Валиеву с завоеванием титула чемпионки России.

— Поздравляем Камилу Валиеву с победой в чемпионате России и вновь ждём на «Газпром Арене», — следует из сообщения ФК.

Также пресс-служба клуба выложила в Instagram фото фигуристки, которое было сделано на домашней арене петербуржцев.

В субботу, 25 декабря, стало известно, что 15-летняя фигуристка Камила Валиева побила рекорд мира и завоевала золото на чемпионате России в Санкт-Петербурге. За произвольную программу 15-летняя спортсменка получила 193,10 балла. Ее общий результат составил 283,48 балла.

До этого сообщалось, что фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые являются действующими чемпионами мира, завоевали золото в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России, прошедшем в Санкт-Петербурге.