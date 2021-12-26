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Врач рассказал, как усилить защиту организма от штамма «омикрон»

Виктория Храменкова

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Вакцинация от коронавируса
Общество
Врач рассказал, как усилить защиту организма от штамма «омикрон»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Защиту организма человека от «омикрон»-штамма коронавирусной инфекции может повысить гибридный иммунитет. Об этом рассказал врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.

Он отметил, что человек, который перенес штамм «дельта», а затем «омикрон» — имеет шансы заболеть повторно.

— Вакцинация обеспечивает более надежную, но тоже не стопроцентную защиту от коронавируса, поскольку новый вариант этого патогена отличается повышенной заразностью, — подчеркнул Водовозов в интервью радио Sputnik.

Даже при условии, если человек переболел штаммами COVID-19, то это не даст ему никакой защиты от «омикрона», считает эксперт. Именно при вакцинации двумя дозами препарата можно достичь самого высокого результата.

Также врач уверен, что надежную защиту от заражения омикрон-штаммом получают те люди, у которых выработался гибридный иммунитет. Он вырабатывается у тех людей, которые успели и переболеть, и вакцинироваться.

— Гибридный иммунитет — это комбинация перенесенного заболевания и вакцинации, причем в любом сочетании. По той информации, что у нас на сегодня имеется, это, скорее всего, наиболее эффективная защита от «омикрона», — добавил Водовозов.

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25 ноября ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном».

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