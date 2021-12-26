Сайт Главархива Москвы поможет найти информацию о предках католиках

Фото: Предоставлено пресс-службой Главархива

Почти 100 метрических книг католических и евангелическо-лютеранских церквей столицы появились в открытом доступе в сервисе Главархива «Моя семья». Самые ранние из них датируются 1694 годом. Благодаря сервису пользователи со всего мира смогут узнать больше о своих предках, которые жили в Москве до 1917 года.

Сервис «Моя семья» был открыт год назад. Сейчас он является одним из самых популярных проектов, поскольку число его пользователей превышает три миллиона человек.

— К Рождеству пользователям стали также доступны католические и лютеранские метрические книги. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом: в следующем году мы поделимся с жителями метрическими записями армяно-григорианской церкви, данными старообрядцев, а также продолжим выкладывать в открытый доступ православные книги, — рассказал начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале прошлого столетия в столице находилось два больших католических прихода. Один из них — при римско-католической церкви Святого Людовика, которая действует с конца XVIII века, а другой — римско-католической Петропавловской церкви, которая возникла в конце XVII века на территории Немецкой слободы.

До революции церковь Святого Людовика считалась польско-немецкой. Самые первые записи в метрических книгах, которые сохранились в Главархиве, датируются началом XVIII века.

Известно, что католические книги делились на три вида: о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. Сначала их вели на латинском языке вплоть до конца 1820-х годов, тогда записи стали делать на русском языке.

Церковь Святого Людовика из-за национального состава прихожан называлась неофициально французской. Сохранилось незначительное количество метрических книг за XIX век и начало XX века на русском языке.

В XVII веке в Москве уже появились евангелическо-лютеранские храмы. Самые ранние метрические книги сохранились в евангелическо-лютеранской кирхе Святого Михаила, находившейся в знаменитой Немецкой слободе. Они датируются 1694 годом.

Чтобы изучить метрические книги до середины 1860-х годов, необходимо хорошо знать немецкий язык. Ближе к концу XIX века лютеранские пасторы начали делать записи в метрических книгах полностью на русском языке. Также ранние книги заполняли готическим шрифтом, поэтому их прочтение требует особой подготовки.

В октябре «Вечерняя Москва» писала, что онлайн-сервис Главархива Москвы «Моя семья» пополняется метрическими книгами мировых религий: ислама, иудаизма, католицизма и лютеранства.