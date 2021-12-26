Названы лучшие фильмы для просмотра в Новый год

Кадр из фильма «Гринч — похититель Рождества»

Список лучших фильмов для просмотра в период новогодних праздников был составлен американским телеканалом Fox News. Все они смогут поднять настроение, зарядиться духом праздника, а также создать рождественскую обстановку.

Анимационный фильм «Рождественская история» Роберта Земекиса рассказывает о банкире Эбенезере Скрудже. Он отрицает Рождество и все остальные праздники. Однако на протяжении картины зрители наблюдают, как Скрудж постепенно превращается в доброго и заботливого человека.

«Рождество Чарли Брауна» расскажет о герое, который пытается понять истинное значение Рождества. Несмотря на то, что праздник тесно связан с коммерцией и маркетингом, Чарли все равно ищет ответ на свой вопрос.

Фильм «Санта-Клаус» с Тимом Алленом подарит захватывающую историю о том, как персонаж во время рождественских каникул напугал Санта-Клауса и теперь вынужден разносить подарки вместо него, а его сын стал помощником Санты.

— «Гринч — похититель Рождества» приносит массу веселья благодаря озвучке актера Джима Керри. Его герой в зеленом волосатом костюме крадет подарки, еду, украшения и многое другое у жителей Ктограда — пока его сердце не вырастет в три размера, и он не научиться любить, — считают на телеканале Fox News.

Этот список был бы незавершенным, если в него не вошла новогодняя классика жанра — «Один дома». Ведь спустя почти 30 лет фильм остается самым популярным среди всех зрителей.

Недавно эксперты составили список фильмов, которые помогут создать атмосферу новогоднего чуда и подарить праздничное настроение. В новогоднюю ночь можно собраться с близкими за просмотром добрых и веселых кинолент.