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«Снег, гололедица»: синоптики рассказали москвичам о погоде 26 декабря

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
Город
«Снег, гололедица»: синоптики рассказали москвичам о погоде 26 декабря
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

В воскресенье, 26 декабря, в столичном регионе ожидается облачная погода, небольшой снег. Также на дорогах будет наблюдаться гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице столбики термометров будут колебаться от минус семи до минус пяти градусов, а ночью ожидается похолодание — до минус 13 градусов.

Ветер прогнозируется юго-западный. Его скорость составит 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление — 735-741 миллиметр ртутного столба.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в новогоднюю ночь в Москве. По его словам, в ночь на 1 января москвичей ожидает похолодание до минус 17 градусов. В последний день 2021 года прогнозируются слабые порывы ветра и минус 9–14 градусов в дневные часы. Такая температура на пять-семь градусов ниже климатической нормы для данного периода. Однако 1 января станет теплее. В городе ожидается до минус 10 градусов.

Утром 23 декабря в атмосфере Москвы было замечено редкое явление, называемое «алмазной пылью». Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, что визуально это явление напоминает мельчайшие ледяные кристаллы, которые парят в воздухе. В России это явление более известно как «ледяные иглы».

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