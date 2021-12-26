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СМИ: Германия не разделяет уверенности США в намерении РФ вторгнуться на Украину

Полина Долганова

Политика
СМИ: Германия не разделяет уверенности США в намерении РФ вторгнуться на Украину
Фото: Пресс-служба Совфеда

Власти ФРГ не согласны с позицией Соединенных Штатов, которые уверены в будущем «вторжении» России на Украину. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщили источники из правительства Германии.

По их словам, немецкая сторона заинтересована в снятии напряжения по данному вопросу. Источники также сообщили, что Берлин хочет возобновить переговоры в нормандском формате.

По данным агентства Reuters, внешнеполитический советник канцлера Германии Олафа Шольца Йенс Плётнер, а также замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак во время недавнего телефонного разговора запланировали встречу по теме ситуации вокруг Украины, которая может состояться в начале января 2022 года.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

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