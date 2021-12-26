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Москвичам рассказали, какие живущие на природных территориях животные не впадают в спячку

Георгий Соланович

Город
Москвичам рассказали, какие живущие на природных территориях животные не впадают в спячку
Фото: instagram.com/mospriroda

Многие животные с наступлением зимы впадают в спячку. Но лисы, ондатры, кроты, мышевидные грызуны, кабаны и пчелы не засыпают с приходом зимних холодов: они заблаговременно запасаются едой или ищут пропитание прямо под снежным покровом.

Полевые мыши, животные с черной полосой вдоль спины, живут в норках рядом с кормушками, установленными в городских парках. Полевки обычно активны ночью, но увидеть их можно и днем. Питаются они ягодами и семенами растений, побегами, корнями и иногда беспозвоночными.

Лисы ищут норы только для того, чтобы обзавестись потомством. Запасов еды они не делают — на снежных просторах московских парков ловят мышей и других мелких зверей, а излишки прячут в укромных местах.

Кабаны тоже не запасаются едой — в сумерки, по уже протоптанным дорожкам они передвигаются к местам кормежки и питаются корнями, ветками и сухой травой.

Кроты на зиму запасаются дождевыми червями, ондатры в норках прячут тростник и роголистник, а не спящие в холода пчелы еще весной запасаются нектаром для создания меда, передает официальный портал мэра Москвы.

Первыми на зимовку в Москву прилетели свиристель, чечетка и длиннохвостая неясыть — на привычных им северных природных территориях заканчиваются запасы еды.

До этого в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы попросили горожан не перекармливать птиц зимой. Это может привести к притуплению инстинктов. В ведомстве отметили, что кормить пернатых следует лишь в условиях низкой температуры воздуха, постоянного снежного покрова и образования наледи.

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