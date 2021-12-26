Инфекционист перечислил опасные болезни, предшествующие раку печени

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Вирусы гепатитов В и C — одни из самых опасных предшественников рака печени. Об этом сообщил доктор медицинских наук Владимир Чуланов, эксперт Европейского регионального бюро ВОЗ по гепатиту В.

Он отметил, что от рака печени в России ежегодно умирает от 25 до 30 тысяч человек. По сути, причиной смерти является развитие хронических гепатитов B и C, но летальный исход не классифицируется как инфекционная патология.

— Человек, скончавшийся от рака печени, регистрируется как умерший от онкологического заболевания. А то, что этот рак печени наступил вследствие инфицирования вирусом гепатита С, в статистике не учитывается, — рассказал КП Чуланов.

25 декабря британские ученые нашли связь между рубцами на ладони человека и онкологическими заболеваниями. По словам врачей, такие особенности на руках могут свидетельствовать о наличии внутренних злокачественных новообразований как первых симптомов. Медики уточняют, что в 90 процентах случаев рубцы появляются еще до того, как у пациента выявляют рак.