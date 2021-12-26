В России выявили 23 721 новый случай коронавируса за сутки

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили 27 721 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в воскресенье, 26 декабря.

При этом 7,4 процента заболевших не имели клинических симптомов COVID-19.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 2180 случаев заболевания.

За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончались 968 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели 37 285 пациентов, подытожили в оперштабе.

Фото: Стопкоронавирус.рф

25 декабря пресс-служба Министерства здравоохранения России сообщила, что все выявленные на территории Российской Федерации случаи «омикрон»-штамма коронавируса являются завозными.

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По состоянию на 24 декабря «омикрон» выявили в 110 странах мира. Первичные данные ВОЗ говорят о том, что новая мутация имеет значительно более высокую степень распространения, чем штамм «дельта», и может казаться менее серьезной. Пока специалисты не выяснили, как способствуют более легкому течению болезни вакцинация или перенесенное заболевание.