Грушко сообщил о проработке сроков и формата встречи Совета Россия — НАТО

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

Сроки и формат заседания Совета Россия — НАТО и состав делегации с российской стороны в настоящее время прорабатываются. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко.

— Сроки, модальность, формат и состав делегации прорабатываются, — цитирует замглавы МИД ТАСС.

Он уточнил, что участие высокопоставленных военных в совете крайне важно, потому как на заседании будут обсуждаться вопросы военной безопасности.

Накануне агентство Anadolu сообщило, что заседание Совета Россия — Нато состоится 12 января 2022 года. Такое решение принял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Отмечается, что в этот же день запланировано и заседание начальников генштабов стран — участниц НАТО.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.

Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности со Штатами предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом и проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.