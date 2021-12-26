В Госдуме перечислили российские города, которые могут стать целями для Украины

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В случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной Киев может выбрать в качестве военных целей Ростов-на-Дону, Брянск и Белгород. Об этом в воскресенье, 26 декабря, заявил депутат Государственной думы Михаил Делягин.

По его словам, в настоящее время украинская сторона уже готова отправить своих военнослужащих в нападение на РФ. Это может произойти с конца февраля по конец марта следующего года.

— У них все достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении. Единственный способ — это война, — сказал парламентарий в разговоре с Ura.ru.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.