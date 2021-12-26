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Университет Хопкинса показал работу вакцин от коронавируса на примере «Один дома»

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Университет Хопкинса показал работу вакцин от коронавируса на примере «Один дома»
Фото: Один дома, 1990 год

Университет Джонса Хопкинса показал, как действуют вакцины от COVID-19 на примере фильма «Один дома».

Вломившихся в дом к маленькому Кевину Маккаллистеру воров Гарри и Марвина назвали штаммами «дельта» и «омикрон», а банки с краской, которые главный герой запускает в них, — вакцинами.

— Это мое тело, я должен его защищать, — подписали пост.

25 ноября ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон».

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По состоянию на 24 декабря «омикрон» выявили в 110 странах мира. Первичные данные ВОЗ говорят о том, что новая мутация имеет значительно более высокую степень распространения, чем штамм «дельта», и может казаться менее серьезной. Пока специалисты не выяснили, как способствуют более легкому течению болезни вакцинация или перенесенное заболевание.

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