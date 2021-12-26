Университет Хопкинса показал работу вакцин от коронавируса на примере «Один дома»

Фото: Один дома, 1990 год

Университет Джонса Хопкинса показал, как действуют вакцины от COVID-19 на примере фильма «Один дома».

Вломившихся в дом к маленькому Кевину Маккаллистеру воров Гарри и Марвина назвали штаммами «дельта» и «омикрон», а банки с краской, которые главный герой запускает в них, — вакцинами.

— Это мое тело, я должен его защищать, — подписали пост.

"This is my body, I have to defend it!" 🏠



Reminder: Being vaccinated and boosted is your best line of defense against severe illness from COVID-19.



Subscribe to our newsletter for the latest info: https://t.co/3vRukdJJEk pic.twitter.com/ZB8PHRlK3E — Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (@JohnsHopkinsSPH) December 21, 2021

25 ноября ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон».

1/2 2/2

По состоянию на 24 декабря «омикрон» выявили в 110 странах мира. Первичные данные ВОЗ говорят о том, что новая мутация имеет значительно более высокую степень распространения, чем штамм «дельта», и может казаться менее серьезной. Пока специалисты не выяснили, как способствуют более легкому течению болезни вакцинация или перенесенное заболевание.