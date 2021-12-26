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«Год был сложный»: Песков рассказал об ожиданиях развития ситуации с пандемией

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
«Год был сложный»: Песков рассказал об ожиданиях развития ситуации с пандемией
Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Прошедший 2021 год был тяжелым в плане пандемии, заявил 26 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, перспективы также не самые хорошие — Россию еще ждет какое-то число новых волн коронавируса.

— Действительно, год был сложный, действительно, в плане пандемии, наверное, начинающийся год тоже ничего нам радужного не сулит. Понятно, что какое-то количество очередных волн нас ждет впереди, — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва.Кремль.Путин».

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25 ноября ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном».

По состоянию на 24 декабря «омикрон» выявили в 110 странах мира. Первичные данные ВОЗ говорят о том, что новая мутация имеет значительно более высокую степень распространения, чем штамм «дельта», и может казаться менее серьезной. Пока специалисты не выяснили, как способствуют более легкому течению болезни вакцинация или перенесенное заболевание.

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