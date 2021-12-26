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Правительство РФ одобрило выделение средств на капитальный ремонт школ

Евгений Белоусов

Общество
Правительство РФ одобрило выделение средств на капитальный ремонт школ
Фото: Правительство РФ

Правительство РФ одобрило на заседании в пятницу, 24 декабря, выделение средств российским общеобразовательным организациям на капитальный ремонт. Об этом сообщается на сайте кабмина.

— Проект распоряжения предусматривает проведение до конца 2026 года капитального ремонта не менее 7300 зданий общеобразовательных организаций, — говорится в сообщении.

Также кабмин России до конца текущего года выделит пять миллиардов рублей на усовершенствование почтовых отделений в селах и труднодоступных районах страны.

1 декабря Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на следующую трехлетку.

Закон предусматривает профицит бюджета в 2022 и 2023 годах в размере 1 процента и 0,2 процента ВВП соответственно, а в 2024 году — дефицит в размере 0,3 процента ВВП.

Отмечается, что в главный финансовый документ страны заложены финансирование адресной поддержки семей с детьми, выплаты пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведение углубленной диспансеризации, а также реализация программ медицинской реабилитации.

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