«Медлить не стоит»: Мясников рассказал, как защититься от следующей волны коронавируса

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Вакцинация способна защитить переболевших коронавирусом даже от нового штамма «омикрон». Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

Мясников напомнил, что выработка иммунитета организмом начинается только через три недели после получения второго компонента. Примерно через такой же период происходит увеличение количества антител после ревакцинации.

— Учитывая, что рост может пойти уже в феврале, особенно медлить не стоит. Хорошие новости для переболевших. У них вакцинация дает особенно стойкий эффект, и, вероятно, даже и к «омикрону», — написал врач.

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25 ноября ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном».

По состоянию на 24 декабря «омикрон» выявили в 110 странах мира. Первичные данные ВОЗ говорят о том, что новая мутация имеет значительно более высокую степень распространения, чем штамм «дельта», и может казаться менее серьезной. Пока специалисты не выяснили, как способствуют более легкому течению болезни вакцинация или перенесенное заболевание.