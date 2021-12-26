Врач предупредила о риске цирроза из-за новогодних застолий

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После окончания новогодних праздников растет число пациентов с болезнями печени. Об этом рассказала врач гастроэнтеролог-гепатолог Ольга Аришева.

По ее словам, часто после праздников люди сразу обращаются к врачу, но иногда настолько запускают болезнь, что лечение потом занимает очень долгое время.

— Нужно соблюдать умеренность, в преддверии нового года это может выглядеть несколько забавным, но все-таки позаботиться о себе, о своем будущем, — рассказала она.

Аришева также добавила, что алкоголь не стоит сочетать с жирной и острой пищей, а при первых признаках заболевания нужно сразу же обратиться к врачу.

— Если появляются такие симптомы, как боли, рвота, иногда она бывает неукротимой, или выраженная диарея, или, наоборот, отсутствие стула, повышается температура, изменяется как-то кожный покров или глаза желтеют — обычно родственники видят это, то нужно обращаться за медицинской помощью, — сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

До этого внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что живые и искусственные ели рекомендуется тщательно мыть перед установкой дома, а цитрусовые фрукты из новогоднего меню и другие продукты нужно подбирать с осторожностью. Все эти атрибуты праздника могут вызвать аллергию.