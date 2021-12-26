Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач предупредила о риске цирроза из-за новогодних застолий

Евгений Белоусов

Сюжеты: 

Еда Новый год — 2022
Общество
Врач предупредила о риске цирроза из-за новогодних застолий
Фото: Pixabay

После окончания новогодних праздников растет число пациентов с болезнями печени. Об этом рассказала врач гастроэнтеролог-гепатолог Ольга Аришева.

По ее словам, часто после праздников люди сразу обращаются к врачу, но иногда настолько запускают болезнь, что лечение потом занимает очень долгое время.

— Нужно соблюдать умеренность, в преддверии нового года это может выглядеть несколько забавным, но все-таки позаботиться о себе, о своем будущем, — рассказала она.

Аришева также добавила, что алкоголь не стоит сочетать с жирной и острой пищей, а при первых признаках заболевания нужно сразу же обратиться к врачу.

— Если появляются такие симптомы, как боли, рвота, иногда она бывает неукротимой, или выраженная диарея, или, наоборот, отсутствие стула, повышается температура, изменяется как-то кожный покров или глаза желтеют — обычно родственники видят это, то нужно обращаться за медицинской помощью, — сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

До этого внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что живые и искусственные ели рекомендуется тщательно мыть перед установкой дома, а цитрусовые фрукты из новогоднего меню и другие продукты нужно подбирать с осторожностью. Все эти атрибуты праздника могут вызвать аллергию.

Читайте также:
цирроз печени совет эксперта Новый год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Все мнения
О проекте