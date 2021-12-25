Врач дал незаменимый совет аллергикам в преддверии Нового года

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Живые и искусственные ели рекомендуется тщательно мыть перед установкой дома, а цитрусовые фрукты из новогоднего меню и другие продукты нужно подбирать с осторожностью. Все эти атрибуты праздника могут вызвать аллергию. Об этом рассказал внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, в настоящей ели содержится много аллергенов: смола и множество эфирных масел.

Говоря об искусственных елках, специалист отметил, что для их изготовления часто используются некачественные материалы, которые также могут негативно сказаться на здоровье.

Чтобы обезопасить себя от аллергии, необходимо промыть елку и дать ей обсохнуть. Также рекомендуется проветривать комнату, где стоит искусственная ель, и проверять качество такого товара перед покупкой.

— Еще больше аллергенов на праздничном столе. Первые в списке — цитрусовые. Еще с советских времен появилась традиция закупать их на Новый год чуть ли не ящиками. Аллергию вызывают и ананас, и ягоды. Далее идут орехи, шоколад, какао, — добавил врач.

Он уточнил, что даже яйца и курица в новогодних салатах могут стать причиной аллергии.

Тяжельников подытожил, что новогоднее меню нужно формировать осторожно, а продукты для изготовления блюд должны быть качественными, передает РИА Новости.

Один из главных атрибутов новогоднего стола — это икра. Специалисты Роскачества отмечают, что за последние три года качество этого продукта снизилось. Поэтому выбирать икру надо с осторожностью. Разнообразие выбора красной икры в магазинах зашкаливает. И порой довольно сложно понять, какой товар качественный и имеет ли значение цена.

В Госинспекции столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия советуют покупать икру в прозрачной упаковке. Так можно заранее оценить ее внешний вид.