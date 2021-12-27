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Российская сборная проиграла команде Швеции на старте МЧМ-2022

Юлия Курганова

Спорт
Российская сборная проиграла команде Швеции на старте МЧМ-2022
Фото: instagram.com/russiahockey/

Команда России не смогла одержать победу над шведами в стартовом матче на молодежном чемпионате мира в Канаде. Скандинавы обыграли россиян со счетом 6:3.

В составе сборной Швеции шайбы забили Оскар Олауссон (6-я минута), Симон Эдвинссон (28), Эмиль Андре (35), Александер Хольц (44), Теодор Нидербах (51) и Даниэль Юнгман (60). В российской команде дубль оформил Матвей Мичков (45, 46), еще одну шайбу забросил Федор Свечков (37).

Следующим соперником молодежной российской сборной станут швейцарцы. Мат будет проходить в ночь с 27 на 28 декабря по московскому времени.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января. Турнир примут канадские Эдмонтон и Ред-Дир. Российские хоккеисты на групповом этапе сыграют с Соединенными Штатами, Словакией, Швейцарией и Швецией. Из пяти сборных четыре выйдут в плей-офф.

24 декабря российская сборная проиграла канадцам перед стартом МЧМ-2022. Игра проходила в Эдмонтоне, она закончилась с результатом 6:4 (4:0, 1:3, 1:1) в пользу канадцев.

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