Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пенсионерам напомнили о больших выплатах в декабре

Юлия Курганова

Общество
Пенсионерам напомнили о больших выплатах в декабре
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Пенсионеры, которые получают выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре получат деньги и за январь 2022 года. Об этом напомнила заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Она пояснила, что это связано с предстоящими январскими праздниками.

— Вместе с тем надо отметить, что единого графика выплат пенсий не существует. В разных регионах пенсии перечисляются в банки и почтовые отделения по-разному. Информацию о сроках выплат можно выяснить по контактным телефонам региональных ПФР, — сообщила экономист.

Также для граждан, которым уже исполнилось 80 лет, и для тех, чья трудовая деятельность завершилась три месяца назад, в этом месяце состоялась индексация фиксированных выплат к страховой пенсии. Они поступят в декабре, рассказала Григорьева.

Кроме того, по мнению эксперта, пенсионеры могут получить еще и дополнительные выплаты. Она сообщила, что в Госдуме обсуждается вопрос о единоразовой выплате, так как сформировался профицит бюджета. Однако сложно утверждать, что такая выплата действительно будет, передает агентство «Прайм».

Пенсионный фонд напомнил о прибавке к пенсии. Жители российских сел могут получить прибавку к своей пенсии в размере 25 процентов. Отмечается, что перерасчет выплат осуществляется автоматически, поэтому обращаться в фонд нет необходимости.

Читайте также:
экономист выплаты Пенсии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Все мнения
О проекте