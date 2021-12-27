Эндокринолог дала советы, которые помогут избежать диабета

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Состояние преддиабета считается опасным для здоровья, однако его можно научиться контролировать. Как избежать появления заболевания, рассказала врач-эндокринолог Олеся Гурова.

В первую очередь, стоит обратить внимание на питание. Специалист подчеркнула, что повлиять на ситуацию исключительно питанием нельзя, поскольку диабет возникает при определенной предрасположенности. Но все же стоит сократить потребление сахара и трансжиров, это снижает риски.

Олеся Гурова добавила, что оптимальный режим питания — минимум три приема пищи в день, без больших перерывов. Пропускать приемы пищи не рекомендуется.

Также не стоит сидеть после еды, важна ежедневная физическая активность.

Кроме того, по словам врача, стоит избегать стрессовых ситуаций, так как хронический стресс может запустить различные негативные процессы в организме, передает Nation News.

До этого врач-эндокринолог Ольга Павлова рассказала, как должен выглядеть рацион больного сахарным диабетом в холодное время года. Зимой из-за большей подверженности вирусным заболеваниям потребность в жирах выше, чем летом, отметила специалист.