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Сергей Собянин объявил о начале второй волны голосований о благоустройстве в «Активном гражданине»

Евгений Белоусов

Город
Сергей Собянин объявил о начале второй волны голосований о благоустройстве в «Активном гражданине»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Старая Басманная улица Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале второй волны голосований в проекте «Активный гражданин», по итогам которой будет сформирована программа благоустройства на 2022 год. Об этом мэр написал в своем блоге в понедельник, 27 декабря.

Основными районами, которых коснется благоустройство, мэр назвал Басманный и Красносельский. По словам Собянина, улицы именно этих районов хранят в себе дух старой Москвы, когда она была шумным купеческим городом.

— По главным улицам — Старой и Новой Басманной, Спартаковской, Бакунинской — передвигаются огромные потоки людей и машин. На малых улицах и в переулках сохраняется более спокойная атмосфера, хотя дыхание близкой площади Трех вокзалов чувствуется и здесь, — рассказал мэр столицы.

Сергей Собянин объявил о начале второй волны голосований о благоустройстве в «Активном гражданине» Фото: Сайт Сергея Собянина

В рамках благоустройства власти города ставят в приоритет задачу обеспечить комфорт как для местных жителей, так и для всех москвичей и туристов. На главных улицах районов планируется расширить пространство для пешеходов и сохранить их транспортные функции. Так, например, ремонт тротуаров, высадка деревьев и кустарников позволят создать несколько пешеходных зон и комфортных пространств.

Кроме того, на небольших улицах планируется использовать больше «лежачих полицейских», это поможет успокоить автомобильный трафик. А на парковочных зонах будут установлены зарядные станции для электромобилей. Придомовые территории будут облагорожены и озеленены. Старый асфальт заменят на экологически чистое безопасное мощение.

— Для каждой улицы будет разработан индивидуальный рисунок, отсылающий к классической раскладке «ёлочкой», — рассказал мэр.

До этого Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территорий у станций Кунцевская и Славянский бульвар первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1). В районе станции «Кунцевская» будет возведен пешеходный переход для пассажиров через пути МЦД-1 и северный дублер Кутузовского проспекта. Будет также реконструирована прилегающая улично-дорожная сеть.

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