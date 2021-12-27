Прокуратура попросила суд запретить видео блогера Литвина

Блогер Михаил Литвин / Фото: С официальной страницы www.instagram.com/mikhail_litvin/

Россия, Московская область, Одинцово Карта всех событий

Подмосковная прокуратура попросила суд запретить к распространению на территории РФ видео блогера Михаила Литвина, на котором он катается на машине по торговому центру в Одинцове. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратере отметили, что ролик блогера «пропагандирует антиобщественное поведение». На его аккаунты в соцсетях подписано большое количество людей, некоторые из которых в комментариях к публикациям положительно оценивают поступок Литвина.

— В этой связи Одинцовская городская прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании информации, размещённой в двух аккаунтах в социальных сетях, запрещенной к распространению на территории РФ, — говорится в сообщении ведомства.

Блогер Литвин привлек внимание правоохранителей своей очередной выходкой в середние декабря. Тогда он решил покататься на автомобиле BMW по торговому центру. Видео с его «поездкой» по ТЦ было опубликовано в Сети.

Литвин / Видео: Ролик с официальной страницы в https://www.instagram.com/mikhail_litvin/

При этом Литвин был лишен права управлять автомобилем на четыре месяца в мае этого года, но сдал он свое водительское удостоверение (ВУ) только в августе. После этого он не обращался в ГИБДД, чтобы пройти процедуру возвращения ВУ. На осногвании этого в отношении Литивна составили административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

Блогер Михаил Литвин регулярно учиняет выходки на грани нарушения закона. В августе этого года лишенный прав блогер проехал за рулем автомобиля в помещении ресторана на улице Рочдельской в Москве. При этом он купил машину у мужчины прямо на улице за миллион рублей.