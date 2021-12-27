Экономисты рассказали, куда не стоит вкладывать деньги в конце года

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Эксперты рассказали, куда стоит вложить свои сбережения в конце года и откуда их лучше забрать.

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами компании «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский отметил, что показатели инфляции растут, поэтому не стоит хранить наличные деньги. По его мнению, вероятно, что в 2022 году инвестиции в российские облигации окажутся более чем удачными.

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский назвал неудачными вложения в паевые инвестиционные фонды и банковские вклады, открытые в последние полтора года.

Также финансовые эксперты отметили, что неопытным инвесторам легче всего потерять деньги на криптовалюте, акциях и курсах валют.

Самыми оптимальными вложениями в данный момент будут инвестиции в трежерис (казначейские облигации США), в акции ведущих зарубежных компаний и в золото, передает Life.ru.

До этого экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал, куда лучше всего вложить деньги российским пенсионерам, чтобы приумножить свои средства.