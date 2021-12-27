СМИ: В Кремле началась подготовка к выборам президента в 2024 году

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Подготовка к выборам президента в 2024 году началась в Кремле. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщил РБК со ссылкой на два знакомых с ходом дискуссии источника.

Отмечается, что предварительные обсуждения этой темы начались еще летом. Так, например, по данным издания, обсуждалась необходимость планирования кампании не за год, а заранее.

Кроме того, по словам источников, во время обсуждений в Кремле ни разу не говорилось о том, что действующий президент Владимир Путин уже принял решение идти на новый срок, передает РБК.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент в Кремле не обсуждают вопрос о транзите власти. Путин сам еще не определился, будет ли он баллотироваться через три года, отметил Песков. Он также добавил, что на повестке властей стоит другой вопрос — проблема с коронавирусом.

В октябре в интервью одному из американских телеканалов президент России Владимир Путин сказал, что пока не решил, будет ли баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Он отметил, что до следующих президентских выборов еще достаточно много времени, а разговоры на тему выборов и возможных преемников дестабилизируют ситуацию в стране.