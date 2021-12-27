Анастасия Ракова заявила, что каждому третьему москвичу окажут социальную помощь в 2022 году

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Каждый третий москвич сможет получить социальную помощь в 2022 году. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 27 декабря.

Она уточнила, что акцент будет делаться на граждан преклонного возраста и на семьи с детьми.

— Бюджет 2022 года социального комплекса — один триллион 900 миллиардов. Одну треть расходов на социальную сферу всегда занимают расходы на социальную помощь москвичам, это более 600 миллиардов рублей, — рассказала заммэра Москвы в интервью РИА Новости.

Ракова добавила, что социальную помощь получат четыре с половиной миллиона жителей города, то есть каждый третий.

27 декабря Ракова заявила, что, несмотря на пандемию коронавируса, плановая городская медицинская помощь остается на высоком уровне. Возведение в столице временных госпиталей позволило создать в городе две параллельных медицинских системы, которые практически не пересекаются между собой.

В понедельник стало известно, что социальные расходы бюджета Москвы составят около двух триллионов рублей в 2022 году. Приоритетные направления бюджетной политики столичных властей — социальная поддержка горожан, повышение качества услуги, инвестиции в человеческий капитал. Финансирование получат система здравоохранения, инфраструктура образования, культура и спорт.