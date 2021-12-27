Цена на газ упала ниже 1200 долларов за тысячу кубометров в Европе

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Фьючерсные контракты на газ в Европе на открытии торгов опустились ниже 1200 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, цена уменьшилась на 10 процентов, следует из данных на сайте лондонской биржи ICE.

Так, например, цена январских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торговой сессии составила 1156,7 доллара. Это на 10,4 процента ниже расчетной цены пятницы. Тогда она составляла почти 1290 долларов, следует из данных сайта.

До этого Газпром опроверг обвинения в недостаточных объемах поставок природного газа европейским странам.

24 декабря «Вечерняя Москва» писала, что резкое повышение цен на газ может спровоцировать масштабный кризис в экономике Великобритании.

20 декабря Газпром отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в январе. Предприятие забронировало на январь лишь 21,6 процента предложенных мощностей по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу. При этом снижать объем бронирования транзита газа по данному трубопроводу холдинг начал с 17 декабря.