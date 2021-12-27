Столичные врачи вылечили от коронавируса 2628 пациентов за сутки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 2628 пациентов за последние 24 часа. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в городе полностью поправились 1 857 711 человек.

Фото: Оперштаб

За последний день в столице выявили 2239 заболевших. Госпитализированы были 658 человек, еще 68 пациентов скончались. По состоянию на 27 декабря, на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 523 москвича, подытожили в оперштабе.

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До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в настоящий момент в столице наблюдается стабильная и благополучная ситуация с пандемией коронавирусной инфекции. Так, на текущей неделе число новых случаев коронавируса уменьшилось на 15 процентов.

22 декабря мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва лучше многих других городов мира справляется с пандемией. По его словам, коронавирус оказался тяжелым испытанием для бизнеса и жителей Москвы, однако им удалось противостоять вирусу. Глава города подчеркнул, что в столице удалось создать мощную группировку медицинских сил в здравоохранении по борьбе с COVID-19.