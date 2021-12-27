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В Москве обеспечивать правопорядок в новогоднюю ночь будут около 3,5 тысячи человек

Георгий Соланович

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
В Москве обеспечивать правопорядок в новогоднюю ночь будут около 3,5 тысячи человек
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сотрудники Росгвардии и полиции займутся обеспечением безопасности в центре Москвы в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности города.

Уточняется, что в ночь с 31 декабря на 1 января будут задействованы 2 тысячи полицейских и 1,5 тысячи сотрудников Росгвардии.

— В остальные дни новогодних каникул с 1 января по 9 января 2022 года ежедневно службу будут нести около 1,1 тысячи сотрудников полиции и Росгвардии, — сообщили в пресс-службе.

Массовые мероприятия в рамках Нового года и Рождества будут проходить в особом режиме: количество зрителей на каждом представлении не может превышать более 70 процентов от общей заполняемости зала. Более того, все совершеннолетние граждане будут обязаны предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса.

Праздничные мероприятия проводятся очно и в онлайн-формате в учреждениях Департамента культуры Москвы. С 10 декабря 2021 года по 9 января 2022 года проходит фестиваль «Путешествие в Рождество», а в рамках рождественского праздника в Гостином Дворе проведут 40 детских новогодних представлений с 25 декабря 2021 года по 7 января 2022, в храме Христа Спасителя организуют 68 детских спектаклей. Они будут проходить с 24 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Галерея дизайнерских елок открылась на Кузнецком мосту в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Граждане смогут посетить 18 бесплатных катков и одну площадку для керлинга, а также галерею дизайнерских елей.

В Москве обеспечивать правопорядок в новогоднюю ночь будут около 3,5 тысячи человек
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