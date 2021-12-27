Критик назвал главные телевизионные события 2021 года

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»

В преддверии Нового года телекритик Александр Мельман назвал главные телесобытия уходящего года. По его словам, на российском телевидении антисобытий в 2021 году было больше, чем знаковых достижений.

Так, он отметил, что Первый канал продолжает терять свою аудиторию: он уже шестой год подряд проигрывает каналу «Россия» по рейтингам. Теряет популярность и одно из главных шоу канала — КВН. Зрители все чаще отмечают несмешной и скучный юмор.

При этом Мельман похвалил Ивана Урганта за его юмористическое шоу, а также отдельно отметил проект «Голос» и полет актрисы Юлии Пересильд в космос. Съемки фильма в космосе эксперт назвал значимым событием уходящего года, передает НСН.

Критик подчеркнул, что уходящий год также запомнится зрителям рядом скандалов — это тоже своего рода неизменный тренд. Так, например, недавно Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей.

Уходящий год отметился многочисленными скандалами с участием российских знаменитостей. В некоторые истории звезды попадали по своей же вине. Иногда они просто оказывались «не в том месте и не в то время». В ряде случаев знаменитости и вовсе были ни при чем. «Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» собрали самые громкие скандалы 2021-го, которые вызвали наибольший интерес у россиян.