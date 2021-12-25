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Топ-10 происшествий с участием российских звезд в 2021 году

Илья Ашуров

Происшествия
Топ-10 происшествий с участием российских звезд в 2021 году
Фото: Youtube / Осторожно. Собчак

Уходящий год отметился многочисленными скандалами с участием российских знаменитостей. В некоторые истории звезды попадали по своей же вине. Иногда они просто оказывались «не в том месте и не в то время». В ряде случаев знаменитости и вовсе были ни при чем. «Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» собрали самые громкие скандалы 2021-го, которые вызвали наибольший интерес у россиян.

Ксения Собчак

Первое место забрала новость о смертельном ДТП с участием Собчак.

Вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной автомобиль Mercedes, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen. Последний по инерции задел автобус с десятью пассажирами. Телеведущая сразу после случившегося покинула место ДТП на другой машине.

В автомобиле Volkswagen находились три человека. Одна из пассажирок погибла. Вторая, а также водитель получили травмы. В автобусе никто не пострадал.

Позже Собчак подтвердила информацию о ДТП в Сочи и рассказала, что в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. По словам телеведущей, она испытывает «ужас и шок» от того, что погибли люди.

12 октября следователи МВД России провели следственные действия с Ксенией Собчак. Она находилась в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве и дала показания в качестве свидетеля по уголовному делу о резонансном ДТП.

Михаил Литвин

Серебро урвал Литвин и его мелкие «шалости». В 2021 году блогер Михаил Литвин стал участником целого ряда правонарушений. Всякий раз он выкладывал свои шалости на страницах в соцсетях. Именно это и привлекало внимание правоохранителей.

Так, в середине мая он договорился с пилотом в Московской области, чтобы тот прикрепил к вертолету скотчем мужчину и совершил полет. Видео полета блогер выложил в Сеть. В июне правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Вертолет изъяли, а пилота отстранили от полетов. Мужчину, которого «приклеили» для съемок ролика, признали потерпевшим.

В августе этого года лишенный прав блогер проехал за рулем автомобиля в помещении ресторана на улице Рочдельской в Москве. При этом он купил машину у мужчины прямо на улице за миллион рублей.

Наконец, в декабре Литвин катался на автомобиле BMW по торговому центру в Одинцове. После этого в отношении него составили административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

Идрак Мирзализаде

Тройку финалистов замыкает комик Мирзализаде. В конце июля в отношении 29-летнего стендап-комика Идрака Мирзализаде возбудили административное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» из-за его выступления, видеозапись которого была размещена в интернете в одной из социальных сетей.

Из-за шутки, которая стала поводом для административного дела, на Мирзализаде напали 23 июня в центре Москвы. К нему подошли двое неизвестных, ударили сзади, а потом потребовали извинений.

В начале августа суд признал комика виновным по указанной административной статье и постановил арестовать его на десять суток. В том же месяце в МВД сообщили, что пребывание Мирзализаде на территории страны признано «пожизненно нежелательным». В пресс-службе ведомства также отметили, что считают «недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи».

Мирзализаде обжаловал решение о запрете на пребывание в России. В октябре суд обязал МВД установить комику Идраку Мирзализаде разумный срок нежелательности его пребывания России вместо пожизненного.

Юрий Дудь

Административное дело о пропаганде наркотиков было возбуждено в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя из-за двух эпизодов в шоу на YouTube-канале «ВДудь» с рэп-исполнителем Алишером Моргенштерном и блогером Ивангаем (Иван Рудской).

На Юрия Дудя пожаловалась в полицию общественная организация «Лига безопасного интернета». Эксперты этой структуры увидели в его интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном пропаганду наркотиков.

Позже на Дудя был составлен протокол по административной статье «Пропаганда наркотических средств с использованием интернета» и передан в суд. Однако ведомство вернуло дело видеоблогера в правоохранительные органы для доработки.

После внесения правок дело журналиста было рассмотрено в суде. 20 октября Юрия Дудя приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков.

Моргенштерн

Успевший наделать немало шума Моргенштерн занял лишь пятое место. Так, в апреле этого года управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД по Москве возбудило административное дело в отношении рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков. Поводом для этого стали клипы певца на песни «Розовое вино — 2» и «Family». Рэперу грозил штраф до одного миллиона рублей. Позднее Моргенштерна признали виновным и обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Артист свою вину не признал.

26 октября движение «Ветераны России» обратилось в Генпрокуратуру, СК и Роскомнадзор с просьбой проверить высказывание Моргенштерна о Великой Отечественной войне, которое он сделал во время интервью Ксении Собчак. Позже СК сообщил, что проверит слова музыканта на возможное нарушение закона.

В ноябре председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что рэпер «торгует наркотиками в социальных сетях». В конце ноября стало известно, что Моргенштерн уехал из России. Его концертный директор сообщил, что артист планирует выступить на частном мероприятии в Белоруссии.

Филипп Киркоров

В 2021 году король российской эстрады дважды фигурировал в рубрике «Происшествия». В обоих случаях речь шла об административных правонарушениях.

В июне в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что ведомство проверит запись трансляции премии «Муз-ТВ» на предмет пропаганды нетрадиционных отношений. Тогда во время трансляции мероприятия рэпер Дава и певец Киркоров вместе появились на красной дорожке в компании полуголых мужчин. При этом исполнители вели себя как влюбленная пара, что дало повод для множества шуток и сплетен об их «отношениях», а также, вероятно, вызвало интерес у надзорных ведомств. Информацию подобного рода можно распространять только с маркировкой «18+» в ночное время.

В ноябре Басманный суд оштрафовал «Муз-ТВ» на один миллион рублей за гей-пропаганду. Главному редактору телеканала пришлось выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Еще один эпизод уже с непосредственным участием Киркорова произошел в декабре. Тогда стало известно, что на певца завели 90 административных дел за неуплату штрафов, выписанных столичной Госавтоинспекцией. После этого ведомство передало соответствующие материалы в суд.

Позже выяснилось, что штрафы были оплачены вовремя, но информация об этом не дошла до ГИБДД. В связи с этим Киркоров заявил, что собирается судиться с порталом госуслуг.

Саид Губденский

Седьмое место досталось новости о трагической гибели блогера Губденского в ДТП.

20 ноября мужчина за рулем BMW шестой серии во время движения по направлению в область по Кутузовскому проспекту выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Volvo и Mercedes. Автомобили столкнулись возле дома № 31 по Кутузовскому проспекту после развязки с ТТК.

В результате от полученных травм водитель BMW скончался на месте, пассажир автомобиля умер по дороге в больницу. Погибшим водителем оказался блогер Саид Губденский, пассажиром — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

В тот же день стало известно, что блогер Саид Губденский неоднократно попадался на нарушении правил дорожного движения (ПДД) и даже был лишен водительских прав.

Эдвард Билл

Новость о ДТП с блогером Эдвардом Билом заняла восьмую строчку нашего топа. Авария с участием Била произошла 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Машина блогера на большой скорости вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате происшествия серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

Бил рассказал журналистам, что выплатил в пользу Марии Артемовой 11 миллионов рублей. В эту сумму вошла и оплата ее лечения.

Позже пострадавшая в аварии с Билом простила его. Потерпевшая отметила, что каждому человеку свойственно ошибаться, поэтому она приняла извинения блогера.

Эдвард Бил сжег на камеру свое водительское удостоверение. Таким образом он попытался поставить точку в истории с аварией, произошедшей в центре столицы.

В середине лета Пресненский суд приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы за ДТП. Согласно приговору, он не сможет покидать место постоянного проживания в период с 20:00 до 08:00 следующих суток, выезжать за пределы Москвы и региона и изменять место постоянной прописки, не уведомив об этом контролирующий орган. Кроме того, суд запретил Билу управлять машиной в течение следующих трех лет.

В декабре суд отменил приговор в отношении Эдварда Била. Дело передали на новое рассмотрение в Пресненский суд в ином составе.

Юрий Хованский

Девятое место досталось блогеру Юрию Хованскому. Его задержали 10 июня по подозрению в оправдании терроризма. По информации следствия, блогер не позднее 3 июля 2020 года исполнил и опубликовал в интернете песню, которая содержала признаки публичных призывов к осуществлению актов терроризма.

Кроме того, экспертиза обнаружила в словах блогера оправдание терроризма и его пропаганду, а также угрозы по национальному признаку и призывы к насильственным действиям.

Дзержинский суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и отправил Хованского в СИЗО до 8 августа.

23 июля Хованский через другого блогера передал письмо, в котором извинился за песню, из-за которой его привлекли к уголовной ответственности. Он также отметил, что не может разместить извинения на своем канале, так как находится в СИЗО.

Он назвал песню «отвратительной» и «ужасной ошибкой», а также принес всем «глубочайшие извинения».

13 октября в ходе судебного заседания Хованский рассказал, что в СИЗО он не может спать, есть и нормально работать. Обвинения следствия в том, что он может скрыться от правосудия за границей, блогер назвал «голословными».

В ноябре суд продлил арест Хованского до 8 января 2022 года.

Чоршанбе Чоршанбиев

Замыкает десятку нашего топа — новость о гонке бойца ММА Чоршанбиева. 26-летний боец ММА и блогер Чоршанбе Чоршанбиев публиковал нарушения ПДД в соцсетях, чем и привлек внимание правоохранителей. На одном из таких роликов демонстрировалось, как он гоняет в Лефортовском тоннеле. В начале декабря машину Чоршанбиева остановили на 92-м километре внешней стороны МКАД, мужчину доставили в отдел ГИБДД по ЮВАО для разбирательства.

При задержании Чоршанбиев предъявил водительское удостоверение, не имеющее юридической силы на территории России. Также у него отсутствовал полис ОСАГО. Автомобиль нарушителя поместили на спецстоянку, а его самого привлекли к административной ответственности.

Суд в Москве решил депортировать Чоршанбиева из страны.

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