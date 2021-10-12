Ксения Собчак приехала на допрос к следователю МВД по делу о смертельном ДТП в Сочи
Следователи МВД России проводят следственные действия с Ксенией Собчак. На данный момент она находится в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве и дает показания в качестве свидетеля по уголовному делу о резонансном ДТП в Сочи. Об этом во вторник, 12 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что телеведущая Ксения Собчак скрылась с места смертельного ДТП в Сочи спустя всего семь минут после столкновения «Мерседеса», в котором она находилась, с «Фольксвагеном». Это следует из фрагмента протокола допроса водителя «Мерседеса» Олега Цоя, который есть в распоряжении «Вечерней Москвы».
Как стало известно «ВМ», водитель получил права в 2000 году и, по его словам, ни разу за 21 год не попадал в ДТП. На допросе мужчина признался, что осознавал незаконность своих действий и пытался избежать столкновения.
Мужчина также отметил, что Ксения Собчак покинула ДТП спустя семь минут после столкновения.
Смертельное ДТП с участием Собчак
Вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной автомобиль Mercedes, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen. Последний по инерции задел автобус с десятью пассажирами. Телеведущая сразу после случившегося покинула место ДТП на другой машине.
В автомобиле Volkswagen находились три человека. Одна из пассажирок погибла. Вторая пассажирка и водитель получили травмы. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.
Позже Собчак подтвердила информацию о ДТП в Сочи и рассказала, что в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. По словам телеведущей, она испытывает «ужас и шок» от того, что погибли люди, и намерена связаться с их родными.
Водитель автомобиля Mercedes признал свою вину. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Его отпустили под подписку о невыезде.