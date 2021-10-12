Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ксения Собчак приехала на допрос к следователю МВД по делу о смертельном ДТП в Сочи

Илья Ашуров

Происшествия
Ксения Собчак приехала на допрос к следователю МВД по делу о смертельном ДТП в Сочи
Фото: Вечерняя Москва

Следователи МВД России проводят следственные действия с Ксенией Собчак. На данный момент она находится в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве и дает показания в качестве свидетеля по уголовному делу о резонансном ДТП в Сочи. Об этом во вторник, 12 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что телеведущая Ксения Собчак скрылась с места смертельного ДТП в Сочи спустя всего семь минут после столкновения «Мерседеса», в котором она находилась, с «Фольксвагеном». Это следует из фрагмента протокола допроса водителя «Мерседеса» Олега Цоя, который есть в распоряжении «Вечерней Москвы».

Как стало известно «ВМ», водитель получил права в 2000 году и, по его словам, ни разу за 21 год не попадал в ДТП. На допросе мужчина признался, что осознавал незаконность своих действий и пытался избежать столкновения.

Мужчина также отметил, что Ксения Собчак покинула ДТП спустя семь минут после столкновения.

Смертельное ДТП с участием Собчак

Вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной автомобиль Mercedes, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen. Последний по инерции задел автобус с десятью пассажирами. Телеведущая сразу после случившегося покинула место ДТП на другой машине.

В автомобиле Volkswagen находились три человека. Одна из пассажирок погибла. Вторая пассажирка и водитель получили травмы. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Позже Собчак подтвердила информацию о ДТП в Сочи и рассказала, что в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. По словам телеведущей, она испытывает «ужас и шок» от того, что погибли люди, и намерена связаться с их родными.

Водитель автомобиля Mercedes признал свою вину. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Его отпустили под подписку о невыезде.

Читайте также:
Ксения СобчакСочиДТП
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Все мнения
О проекте