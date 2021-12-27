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Акция по сдаче и переработке новогодних елей в Москве продлится до 20 февраля

Георгий Соланович

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Новый год — 2022
Город
Акция по сдаче и переработке новогодних елей в Москве продлится до 20 февраля
Фото: Pexels

Акция по сбору и переработке елей «Елочный круговорот» стартовала в столице 2 декабря и продлится до 20 февраля. Об этом сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды города Антон Кульбачевский.

Он отметил, что даты начала и конца акции предварительные. Власти в вопросе решения сроков проведения «Елочного круговорота» будут опираться на интенсивность, с которой граждане будут сдавать ели. Кульбачевский также добавил, что сдать новогоднее дерево можно более чем в 600 пунктах сбора елок.

Елки будут переработаны в щепки и использованы как посыпка для дорог на природных территориях и подстилка для животных.

В следующем сезоне, по словам Кульбачевского, может начаться прием и искусственных елок. Он будет осуществляться в тех же местах, однако могут возникнуть трудности с переработкой.

— Понятно, что в этот сезон вряд ли мы это организуем, но вот в следующем году точно обещаю, что мы этот вопрос проработаем. Почему бы и нет — если такие мощности в Москве появятся, — передает слова Кульбачевского Интерфакс.

21 декабря в проекте «Активный гражданин» завершилось голосование по пунктам приема новогодних елок для переработки. В голосовании «Запускаем елочный круговорот в Москве» приняли участие более 170 тысяч человек. Больше всего желающих отнести елку в пункт приема оказалось в Восточном административном округе (ВАО) — 16,03 процента проголосовавших.

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