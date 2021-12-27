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«Не будем унижаться»: Лавров заявил, что РФ не станет просить Запад об отмене санкций

Евгений Белоусов

Политика
«Не будем унижаться»: Лавров заявил, что РФ не станет просить Запад об отмене санкций
Фото: МИД РФ

Россия не намерена унижаться и просить Запад отменить санкции в ее отношении. Об этом в понедельник, 27 декабря, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Мы никого никогда не просили, чтобы с нас сняли санкции. Мы даже не будем унижаться ни перед кем, — заявил он.

Также Лавров сообщил, что Россия сможет найти выход при усилении Западом санкций, но все же полагается на благоразумие своих западных партнеров.

— Я не могу ручаться за тех безумцев, которые толкают западные страны именно в этом направлении. У власти на Западе я пока таких не вижу, — отметил он.

Лавров также подчеркнул, что руководство не планирует превращать Россию в «осажденную крепость» из-за санкций. Он напомнил, что на Западе есть политики, которые считают бесполезным введение санкций против РФ.

Глава МИД также заявил, что Россия не поменяет своих убеждений из-за недовольства западных коллег.

— И если кто-то еще не понял, что Россия каждый день доказывает свою способность решать любые проблемы и не будет менять своего образа жизни, своих убеждений только потому, что Запад рассердился и какие-то там технологии закрыл, — сказал он в эфире «Соловьев Live».

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что введение санкционных мер под предлогом обезопасить Соединенные Штаты является попыткой сдерживания развития России. Путин добавил, что с началом развития России и ее восстановления после тяжелых периодов многие государства начали видеть в ней конкурента на мировой политической арене. Это затронуло и международную, и производственную, и научную, и энергетическую, и многие другие сферы, подчеркнул президент.

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