Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Суд продлил арест Ивану Сафронову до 7 апреля

Илья Ашуров

Происшествия
Суд продлил арест Ивану Сафронову до 7 апреля
Фото: пресс-служба Суда

Московский городской суд продлил до 7 апреля арест советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которых проходит обвиняемым по делу о государственной измене. Об этом в понедельник, 27 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей в отношении И.И. Сафронова до 7 апреля 2022 года, — заключил собеседник «ВМ».

В середине ноября МВД России объявило в розыск адвоката Ивана Павлова*, который представляет интересы Сафронова.

Дело Ивана Сафронова

В июле 2020 года стало известно о задержании Ивана Сафронова в Москве. Комментируя следственные действия, в пресс-службе Роскосмоса заверили, что задержание советника гендиректора компании не связано с его работой в организации.

Вскоре ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении Сафронова. Его заподозрили в работе на спецслужбу одной из стран НАТО, которой он передавал «составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ». По данным защиты Сафронова, ему вменяют связи с чешскими агентами.

В Роскосмосе заявили, что Иван Сафронов по-прежнему остается сотрудником корпорации. В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего журналиста до 6 сентября. Он и его защита обжаловали вердикт.

13 июля 2020 года Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. При этом он свою вину не признал. Позже Сафронову продлили арест до 7 марта следующего года.

В начале ноября 2021 года ФСБ завершила расследование в отношении Сафронова. В окончательном обвинении фигурирует еще один эпизод о предполагаемой госизмене.

По версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину информацию о деятельности российской армии в Сирии. Политолог в свою очередь передал эту информацию представителям швейцарского и немецкого университетов. За переданные данные Сафронов получил 248 долларов. Эта информация, как полагают силовики, могла быть использована для анализа действий ВС РФ в Сирии, отметил адвокат.

* Физическое или юридическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.

Читайте также:
Аресты госизмена Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Все мнения
О проекте