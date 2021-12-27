Суд продлил арест Ивану Сафронову до 7 апреля

Фото: пресс-служба Суда

Московский городской суд продлил до 7 апреля арест советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которых проходит обвиняемым по делу о государственной измене. Об этом в понедельник, 27 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей в отношении И.И. Сафронова до 7 апреля 2022 года, — заключил собеседник «ВМ».

В середине ноября МВД России объявило в розыск адвоката Ивана Павлова*, который представляет интересы Сафронова.

Дело Ивана Сафронова

В июле 2020 года стало известно о задержании Ивана Сафронова в Москве. Комментируя следственные действия, в пресс-службе Роскосмоса заверили, что задержание советника гендиректора компании не связано с его работой в организации.

Вскоре ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении Сафронова. Его заподозрили в работе на спецслужбу одной из стран НАТО, которой он передавал «составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ». По данным защиты Сафронова, ему вменяют связи с чешскими агентами.

В Роскосмосе заявили, что Иван Сафронов по-прежнему остается сотрудником корпорации. В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего журналиста до 6 сентября. Он и его защита обжаловали вердикт.

13 июля 2020 года Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. При этом он свою вину не признал. Позже Сафронову продлили арест до 7 марта следующего года.

В начале ноября 2021 года ФСБ завершила расследование в отношении Сафронова. В окончательном обвинении фигурирует еще один эпизод о предполагаемой госизмене.

По версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину информацию о деятельности российской армии в Сирии. Политолог в свою очередь передал эту информацию представителям швейцарского и немецкого университетов. За переданные данные Сафронов получил 248 долларов. Эта информация, как полагают силовики, могла быть использована для анализа действий ВС РФ в Сирии, отметил адвокат.

* Физическое или юридическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.