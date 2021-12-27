Московская канатная дорога в новогоднюю ночь будет работать до пяти утра

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Московская канатная дорога Карта всех событий

Московская канатная дорога в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать до 5:00. Об этом сообщили в пресс-службе канатной дороги.

— Для пассажиров, встречающих 2022 год в воздухе, будет работать верхняя станция «Воробьевы горы», — рассказали в пресс-службе.

Помимо канатной дороги, в новогоднюю ночь для посетителей будет открыто кафе комплекса и панорамная веранда на втором этаже станции. Уточняется, что первый человек, посетивший комплекс в 2022 году, получит купон на безлимитное количество поездок на весь предстоящий год.

В ночь с 31 декабря по 1 января не будет осуществляться высадка на станции «Лужники». После перерыва, в 16:00, комплекс возобновит работу в привычном режиме, передает агентство городских новостей «Москва».

Московская канатная дорога с 25 декабря по 6 января 2022 года приглашает детей и их родителей на станцию «Воробьевы горы». Здесь для всех желающих пройдут бесплатные уличные театрально-анимационные программы «11 Елок». С помощью Деда Мороза, Снеговичка и Снегурочки отправляются в путешествие по стране, где Новый год встречают 11 раз, чтобы помочь зимнему волшебнику вовремя доставить все подарки.