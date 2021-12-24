Московская канатная дорога пригласила на бесплатные новогодние праздники

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Косыгина, 28 Карта всех событий

Московская канатная дорога с 25 декабря по 6 января 2022 года приглашает детей и их родителей на станцию «Воробьевы горы». Здесь для всех желающих пройдут бесплатные уличные театрально-анимационные программы «11 Елок».

Ребята с помощью Деда Мороза, Снеговичка и Снегурочки отправляются в путешествие по стране, где Новый год встречают 11 раз, чтобы помочь зимнему волшебнику вовремя доставить все подарки.

Программы проходят на открытом воздухе на панорамной площадке Байкал станции «Воробьевы горы». Детей ждет встреча с главными героями праздника, которые займут ребят традиционными зимними забавами.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте канатной дороги.

Библиотеки юга Москвы и культурный центр «ЗИЛ» 4 января зовут горожан на новогодний БиблиоQUIZ. В игре можно принять участие очно — в культурном центре или в прямом эфире на YouTube-канале «Библиотеки юга Москвы».

Тематика программы — новогодняя. Вопросы к игре составлены так, что участники, не зная ответ наверняка, могут найти правильный вариант в процессе обсуждения.